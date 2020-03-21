Honda Freed小改款　顧家實用派

小改款Freed換上新設計面罩和頭泵把，其中面罩由橫間變黑色窩蜂格狀，廠徽與面罩之間還隔有一條向頭燈延伸的粗鍍鉻飾條。（郭凱敏攝）

MPV之所以在港深受歡迎，最大原因當然是它有一個比其他車型相對闊落和實用的車廂空間，另外擁有7座、雙電趟門及低地台設計亦是賣點。每次提到7座MPV，朋友們第一時間就會話「好大部喎」，其實MPV都有小型Size，車長不到4.3米的Honda Freed便是其中之一，更是名乎其實的顧家實用派，其全新小改款更於早前抵港。

全新抵港的小改款Freed，動力部分維持不變，主要改動都集中在車頭，一對全新自動開關LED頭燈配上新設計面罩和頭泵把，其中面罩由橫間變窩蜂格狀，並且變作黑色，廠徽與面罩之間還隔有一條向頭燈延伸的粗鍍鉻飾條。車廂亦跟前款大致相同，但也做了些細節上的小變化，例如換了新款式的仿胡桃木紋飾板及印上新圖紋絲絨座椅，配置方面就新增多一個USB插頭及提升至配備高音喇叭的6喇叭音響系統。

規格表

車型：五門七座位MPV

引擎：直四i-VTEC

容積：1,496c.c.

最大馬力：131ps/6,600rpm

最大扭力：155Nm/4,600rpm

傳動：CVT自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣式支柱、（後）扭力桿

制動：（前）透氣碟、（後）鼓式

車身體積：4,265×1,695×1,710mm（長×闊×高）