領展TKO Spot及Spot Mart全新登場　食買玩應有盡有

【營業資訊】領展旗下的TKO Spot 及Spot Mart 以全新的面貌重現將軍澳，並以健康生活與文化作為定位。商場內有法國運動用品專門店 DECATHLON位於香港最大的旗艦店，佔地36,000平方尺，提供過萬款的運動用品，同時還設有特色戶外運動體驗區，讓顧客邊試邊買，挑選出最心宜的產品。此外，店內還會不定時舉辦體育活動及訓練班，更有專業的運動大使駐場，分享運動知識和心得。要是你有興致，還可以相約三五知己到天台的籃球場、附近的運動場或單車館公園等來一場動感約會呢！

運動過後，可以來到同場的鮮活街市Spot Mart，裝修後環境更舒適及衞生。無論你選擇購買食材，還是來品嘗特色小食，這裏都可以滿足你，購物之餘還可以欣賞藝術。本地新晉插畫家Vivian Ho於Spot Mart內繪畫出以場中的新鮮食材，以及運動用品為主題的街市壁畫，充分體現商場的「活力」與「休閒」並存的感覺。