人生這麼累！幸好周末市集重開

(左)TAKE是香港創立的設計工作室，品牌名字是來自兩位創辦人的英文名字，修讀時裝設計出身的他們一直以來抱着一個理念：時裝可以令人更美，更自信。(設計圖片)

愈來愈多人喜歡手作，因為手作品能凸顯個人品味，而定期舉辦不同特色市集的D2 Place Weekend Markets更是一眾愛好手作的同好者之人聚集地，暫停了一個多月的周末市集，於今天及明天重開，絕對是手作迷的一大喜訊！

與本地插畫家合作

今次邀請了本地插畫家「Majeh 馬姐的故事」來合辦主題市集，Majeh帶來一個「崩潰度大測試」展覽，展出一系列其覺得「崩潰」及「人生很累」的插畫和文字故事，還有計分測試，讓大家計算一下自己人生有多累！當然不少得一班默默耕耘的手作人，以及他們的手作品會在現場擺檔，不同系列的產品包括時裝設計、太空及星球、紙品，還有可愛襟章，每件都各具特色，啱哂每個獨特的你。

《Oh no! 人生怎麼這麼累 | Majeh 馬姐的故事 主題市集》

日期：3月21至22日

時間：1:00pm至8:00pm

地點：D2 Place一期2樓The Space