三界五行：只要誠心　萬事可成

如果選擇在家拜太歲，一定要誠心，供品或香儀是其次，但要備有清香三炷，每炷三支。(設計圖片)

在家拜太歲，一定要誠心，至於甚麽供品、香儀都是其次。門窗要打開，敬奉三杯清茶或清水，道教最高境界是「三清」——玉清、上清、太清。玉清是元始天尊，上清是靈寶天尊，太清是道德天尊太上老君。香三炷，每炷三支。水果可供三個。請了三位天尊，就請流年太歲。請太歲前，可用紅紙預先寫安太歲疏文，疏文有很多格式，以下較簡單，供參考，疏文用毛筆或黑色水筆直行，自右向左寫：「庚子年太歲星君在上：善信某某某，生於某年某月某日某時，居住（寫詳細地址），流年犯太歲，誠心焚香拜請庚子太歲星君，保佑周年旺相，四季平安，身體健康，工作順利，家宅安寧。年尾定然誠心拜謝。」

流年是庚子，子的方位在正北，善信合十向正北方，行三鞠躬禮，誠心誦讀以上疏文。然後，向自己的本命太歲方位合十行三鞠躬禮。各生肖屬相的方位是：鼠——正北。牛——東北偏北。虎——東北偏東。兔——正東。龍——東南偏東。蛇——東南偏南。馬——正南。羊——西南偏南。猴——西南偏西。雞——正西。狗——西北偏西。豬——西北偏北。

向本命太歲方位禱告後，就焚化疏文，疏文直行自右向左書寫，所以由疏文紅紙右上角開始點火，緩緩放入化寶盆，接着是焚化金銀衣紙。禮成。

無論拜太歲後一切特別順利或不順利，可於今年的庚子日（農曆四月初五、五月初六、七月初七、九月初八、十一月初九）再向當年太歲和本命太歲方位禱告。農曆十二月十五之後，記得還神（到道教祠廟或在家都可以）。

方向宇