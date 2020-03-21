美食婷：麵條上的亞洲風味

美食婷我除了食，亦非常喜愛旅遊，可惜這幾個月要「留守」在家而不能外遊，幸好香港是個美食天堂，就連一碗麵，都可以讓大家感受到各地風情。要品嘗熱辣辣湯麵，離不開亞洲地區，而每個國家或地區麵食亦有自己獨特風格、配料和歷史，來到尖沙咀一個全新商場內的亞洲麵食專門店，可以一口氣食勻多國風味的麵食，馬來西亞籍的業務發展經理Khoo Ee因工作緣故需要經常周圍試食，自然對整個亞洲麵食瞭如指掌，不如一邊食麵一邊聽吓亞洲各國麵條故事吧！

馬來西亞代表：蝦麵

有指於二戰後已出現，是移居當地的福建人經常吃的麵食。由漁民或碼頭的苦力以鮮剝的蝦頭、蝦殼來煲成湯底再煮麵，後來慢慢發展成為吉隆坡的地道美食。最常見是配合各種海鮮如青口、蝦肉等來吃，加點香辣的參巴醬，鮮香惹味。用料講究及高級一點的，會放入龍蝦等貴價海鮮來製作，令這款馬拉國民麵食升呢！

泰國代表：船麵

去泰國旅行，很多人都會到水上市場品嘗由小艇供應的船麵，其湯底多以牛肉湯為主，加入新鮮牛血或豬血，配上黑醬油及各種香料，令湯汁變得濃厚入味。麵條亦多樣化，有米粉、粿條、油麵等，分量細小，價值相宜，不少客人均會一次過試幾碗。

本地代表：茄牛麵

很多人以為香港的麵食只有即食麵或雲吞麵，但其實講到茶餐廳或茶檔可以吃到的代表麵食，非本土創作的茄牛通/麵莫屬。要做到一碗好味的茄牛麵，需選用牛骨湯、番茄蓉和茄膏熬成湯底，有些講究一點的還會加入雜菜來煲煮，配上醃過的鮮牛肉，酸香醒胃，加上番茄含豐富營養，感覺亦較為健康。

上海代表：擔擔麵

相傳於1841年由當地一位綽號叫陳包包的小販所創作，他每日用扁擔挑住在街上叫賣，故稱之為擔擔麵。湯汁主要有辣椒油、芝麻醬、肉碎、冬菜、碎花生、花椒、紅醬油、蒜末、豌豆尖和葱花等。而時下則多配上炸豬扒同吃，入口麻辣辛香，有濃烈麻醬香味，麻香而不膩。

台灣代表：紅燒牛肉麵

台灣早年的原居民因農業耕作而不大吃牛肉，相傳國民政府遷到台灣後，移居的老兵和廚師思鄉，利用在地食材烹調而成，也有人指當年有些廚師來自四川，故有說是由四川的小碗紅湯牛肉演變而成。烹調方面，要先用豆瓣醬、花椒、八角等煮成湯底，再以當年美國援助的麵粉搓成麵條，煮出紅燒牛肉麵。這碗麵及後從台南流傳到台北，變成著名的地道麵食。紅燒又有不同的味道選擇，如加辣豆瓣醬、辣椒醬、四川紅油、中藥材等，味道較重。主材料牛𦟌、牛腩和牛筋，以豆瓣醬和柱侯醬等慢煮至軟腍，配上惹味的湯汁，牛味濃郁。

新加坡代表：喇沙

起源於南洋，Laksa一字源自于古印度梵文Laksha，新加坡和馬來西亞都有這款麵食，不同民族對喇沙的做法和食味都有差別，對兩地的市民來講，多指咖喱喇沙或亞參喇沙。馬來西亞的咖喱喇沙由咖喱麵演變，加入了椰奶，味道濃郁。亞參喇沙選用魚湯製作，濃中帶微酸。新加坡亦多以海鮮配喇沙，青口、大蝦和魚蛋等，配上鮮味的魚湯和喇沙醬等，鮮上加鮮。