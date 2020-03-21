本日日本：京都登場！First Cabin首間女性專用膠囊酒店

精打細算嘅朋友出外旅遊，性價比高嘅膠囊酒店會係佢哋嘅心頭好。日本嘅膠囊酒店選擇可謂多不勝數，當中連鎖品牌First Cabin便以飛機頭等艙為設計概念成功出位，將膠囊房間布置得像個機艙，時尚感十足。而且空間比一般膠囊酒店來得寬敞，備受旅客歡迎。

現時該品牌於日本有多達26間分店，當中距離京都四条站徒步約1分鐘便可到達嘅First Cabin京都烏丸，剛剛進行了翻新，並重新以First Cabin京都烏丸for women重新登場。話說First Cabin發現近年女士們流行一個人出外旅遊嘅趨勢，於是品牌旗下首度開設呢間女性專用酒店。酒店一期有120間客艙，經過翻新後，公共部分變成了可以感受木質感及光線溫暖嘅設計。而作為女性專用設施，一大賣點係強化美容服務，包括品牌首度引入蒸氣桑拿，相比乾蒸桑拿有更佳嘅保溫保濕效果，據講帶來更好嘅排毒及美肌功效。而化妝間則有美容蒸汽機、美顏器及按摩器等設施，讓旅客可以邊住邊享受各種變靚啲體驗。

其他貼心之舉還包括早餐有粥供應，照顧身體易發冷嘅女士需要。而酒店除了櫃台、就連負責清潔嘅工作人員亦清一色係女性，營造一個讓住客徹底放鬆嘅環境，包保住得安心又寫意。

First Cabin京都烏丸for women

地址：京都市下京區佛光寺通烏丸東入上柳町331番地Takanoha Square 4F Front

房租：頭等客艙每晚4,500日圓起，商務艙每晚3,000日圓