高CP值廚具+美化廚房技巧大公開！

在廚房擺設人造鮮花，以及配合同色調或相信圖案的廚具，便能給人整潔、清新明亮的感覺。 (設計圖片)

本來很多人都是「無飯家庭」，但疫症之下，就算自命地獄廚神，都重新拎起鑊鏟，重拾煮飯仔的樂趣。

今個春季，Francfranc新推出了一系列充滿可愛感又高CP值的廚房用品，包括廚房收納用品及烹飪用品，並採用現正流行的玫瑰金色和清新百搭的白色，為廚房帶來滿滿的可愛及優雅感，一洗廚房的沉悶氛圍，讓大家美美地享受入廚樂。由即日至3月22日，期間購買任何正價廚具餐具3件或以上，即享85折優惠，咁就人人都係美男或美女廚神啦！

美化小技巧

此外，對於小家庭來說，要利用有限的空間去塑造有格調的廚房，實在是傷腦筋，現在就為大家分享一些小技巧，教大家如何令小小廚房看起來也很時尚。

1.利用同色調來呈現統一感

基本的技巧就是統一物品的顏色和圖案，使整個空間看起來更和諧。最理想是使用不多於3種顏色來搭配，因顏色愈多會愈複雜，因而顯得凌亂。此外，透過配合物品的紋理和材質，便可進一步加強統一整體風格。

2.擺放的物品都要具設計感

不能收藏和使用頻率高的物品，如洗潔精、清潔海綿和餐盤架等，只要選用具設計感的容器，便能減低雜亂的生活感，看上去更時尚漂亮。

3.利用人造植物作點綴

擺設鮮花和盆栽能給人整潔、清新明亮的印象，而人造花草不需特別照料，即使放在有水的地方附近，也完全不用擔心孳生蚊蟲，可嘗試放在廚房作裝飾。