鼻樑上的AMG　Mercedes-Benz×ic! berlin

德國品牌打造的設計對於工藝上的追求及品質嚴控的標準確實無與倫比，而且能夠於國際間享負盛名的寶號並唔係只有一兩間，名貴跑車、電子用品、機能服飾以至薄鋼眼鏡各個領域均有不少代表品牌。繼早前德國眼鏡品牌MYKITA邀請頂級相機品牌LEICA破天荒打造聯名眼鏡系列後，今回就輪到另一對德國同鄉ic! berlin及Mercedes-Benz聯手再次掀起高潮。

Mercedes-Benz貴為德國頂級汽車工藝代表，其汽車機械所包含的科技性能向來極高，盡顯大將之風，今回與德國眼鏡品牌ic! berlin攜手合作，就將其設計哲學投射到後者標誌性無螺絲三叉式鉸鏈薄鋼鏡架。Mercedes-Benz×ic! berlin聯名系列分別推出AMG 01、MB Shield、MB 01、MB 02及MB 03合共5款太陽眼鏡型號，當中AMG 01及MB Shield的設計靈感就是取自Mercedes-Benz高性能跑車系列AMG及頂級豪華遊艇Arrow 460，前者將AMG系列車款的鬼面罩（水箱欄柵）設計移到鏡橋位置，並於鏡臂內側刻上AMG雷射標誌；後者就以頂級豪華遊艇的流線型線條勾勒出一體成形的前衞鏡款，其金屬框架穿過鏡片營造出懸浮的創新結構更展現出兩個品牌對於創新及當代美學之追求。每款型號更可配搭蔡司（Zeiss）鏡片，當中Nightfall（黑色）及Roadster（啡色）鏡片更是專為駕車人士所設計，具備偏光濾鏡功能，可以適量過濾藍光及減少刺眼的炫光干擾，為駕馭者帶來清晰舒適的視覺體驗。