6,400萬像素！　韓系4鏡抵玩但有弱點

數到Samsung最賣得的智能手機，好多人以為是Galaxy S或Galaxy Note系列，但根據市場調查機構Counterpoint Research報告，去年最賣得原來是中價Galaxy A系列，原因無他，性價比高嘛！最近小記得到最新Galaxy A71的測試機，此機以影相為賣點，即刻試試！

Galaxy A71的相機模組為矩形設計，內裏是6,400萬像素的低光主鏡頭、1,200萬像素123度超廣角鏡頭、500萬像素景深鏡頭及500萬像素微距鏡頭，當中6,400萬像素鏡頭所拍下的相片細緻度相當高，即使局部放大或裁相，依然保持清晰；而多得F1.8大光圈，它的夜拍效果也不錯，亮度高之餘雜訊亦小。不過要留意用此像素每張相片會佔用15MB左右，需預留儲存空間了。

近年手機的景深鏡頭已相當成熟，此機有10級模糊度調校，試拍所見「退地」實淨，主體突出，背景虛化自然，影人或影玩具均十分適合。相較起來，超廣角鏡頭的表現就一般，雖然變焦流暢又具一定張力，但跟主鏡頭拍攝有色差問題，而且兩邊少許變形，有改善空間。微距鏡頭表現則不過不失，成像銳利，可惜拍攝時要距離物件3cm至5cm才影到，未算真正Macro囉！

再說自拍，此機具有3,200萬像素前置鏡頭，以預設美肌程度拍攝，人物膚色紅潤，沒有P圖感覺，而且細緻到髮絲也清晰可見，絲打自拍無投訴空間。它內置6.7吋Infinity-O全屏幕，顯示比例為20:9，並配備4,500mAh電池及25W超快速充電功能，內置Snapdragon 730八核心處理器、8GB RAM和128GB ROM儲存空間。手機現已上市，提供稜鏡黑、稜鏡銀、稜鏡粉紅3色，每部賣3千5元左右，性價比算是頗高，但若等大舖減價再入手，似乎更加划算呢！