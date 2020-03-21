【Model Hunter】校花變學徒　羅堃尉Karen

香港唔少Model都係校花出身，今次帶大家認識的Karen亦唔例外，早於2012年就讀大專期間就曾贏得校花選舉冠軍，之後升讀理工大學後兼任模特兒，並開始拍攝平面及電視廣告，而在眾多演出中，她最為人熟悉是曾擔任《美女廚房》內的美女學徒，養眼程度比港姐更高！勤力健身的Karen擁有健美身材，仲不時大晒三點式泳衣照，露出纖腰蜜桃臀，係人見到都話索！

問：「你叫咩名？」

答：「大家好，我叫羅堃尉，Karen Law，係最麻煩嘅處女座XD。」

問：「你最喜歡拍攝甚麼題材？」

答：「比較喜歡拍旅遊同飲食節目，也希望參與拍攝一些遊戲節目。」

問：「拍攝咁耐有無咩難忘經歷？」

答：「有一次去國內拍攝飲食節目，結果一天內吃了7間餐廳。」

問：「你覺得自己最靚邊個部分？」

答：「笑容吧！」

問：「喜歡怎麼樣的男生？」

答：「喜歡有上進心，孝順，有愛心，心思較細密的男生。」

問：「你平日有咩興趣？」

答：「喜歡去旅行、游水。」

問：「最近忙甚麼？」

答：「最近剛剛去了荷蘭拍攝產品廣告及為《美少女日本民宿》節目做後期配音! 敬請期待 ！」

問：「將來有咩抱負？」

答：「希望可以藉着模特兒工作看多點世界，認識更多朋友，亦希望能夠參與多點不同節目、電影和電視劇的拍攝！」

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