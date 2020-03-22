白羊：公事壓力持續較大，但精神狀態回升，較能爭取發展及上位良機，宜積極行動。

金牛：公事阻力較大，體能及工作運亦持續不穩，但團隊精神較佳，有助應付各方考驗。

雙子：事業運逐漸轉佳，雖職場變動或會較頻，卻具發展良機，宜靈活應變及積極行事。

巨蟹：人緣及桃花運轉佳，與伴侶及家人關係和順，宜出門、旅遊或參與宗教等活動。

獅子：已婚或同居朋友，夫妻關係將較和順愜意，但就生育及子女等問題，宜多作溝通。

處女：感情及家居生活將較平穩，相處將甚愜意，多溝通多交流及多聚會，助增進情誼。

天秤：情緒不穩，工作壓力較大，但體能回升，有助集中精神，助維持進度和表現平穩。

天蠍：人緣及桃花運轉佳，感情及親子關係將較和順愜意，多約會多聚會，關係更佳。

人馬：人氣及情緒略為回穩，家庭運稍佳，但財運不穩，家庭開支較大，需多加節約。

山羊：事業運欠佳，但精神鬥志較盛，有助應付公事壓力。財運不穩，開單等需予耐性。

水瓶：財運轉佳，貴人助力帶來工作或賺錢良機，宜多會友。但社交開支較大需多節約。

雙魚：人氣轉佳，社交心理回升，但人事變動或會較頻，多予耐性和包容，將有助過度。