狂煲劇！盤點韓劇中的帥氣Oppa

韓劇中有不少的奇幻劇，無論是劇情還是人物設定都讓人意想不到，而這些劇中的男主也是十分的帥氣。（設計圖片）

近日逗留在家的時間多了，煲劇成為了不少人的必然節目，無論是正在熱播的《Kingdom》第二季，還是未播先熱的《The King：永遠的君王》都是奇幻劇。仔細念念，奇幻劇在韓國的佔有率非常高，而且反應都很熱烈，當中男主的受歡迎程度，絕對是超乎想像，以下特地盤點一下這六位男主，看看有沒有你的Idol！

《Kingdom》─李蒼（朱智勛飾演）

近日的超話題作，由改戲名到劇情都達到全世界討論級數，連煲劇女王Do姐鄭裕玲都多次在電台節目提及。王世子李蒼為了調查父王的病情，出走到民間，調查後發現一種會使人死而復生，但會變得非常嗜血、愛吃人肉的疫病正在國家中蔓延。他用自己的智慧一步步揭開真相的同時，亦在想辨法拯救國家和百姓，完美地示範有腦的男人都可以好靚仔。

《德魯納酒店》─具燦星（呂珍九飾演）

酒店經理具燦星，畢業於名牌大學卻有着別人想不到的身世，因為一支花而徹底改變人生軌迹。由想逃離德魯納酒店、怕鬼到真心想留下來解決鬼魂的心願，過程中還收穫了一段甜蜜卻波折重重的愛情，但堅持到最後就是人生贏家。

《鬼怪》─金信（孔劉飾演）

本是戰績甚多、忠心為國的金信，卻被上天下了一個狠毒又浪漫的詛咒。在漫長的歲月裏除了要解決惡靈，還在尋找屬於自己的新娘。身體插上了一把無形的劍，必須是「鬼怪新娘」才能拔出，善良的鬼怪金信，令大家對大叔這物種另眼相看，也掀起一遍追捧大叔熱潮。

《W兩個世界》─姜哲（李鍾碩飾演）

由李鍾碩飾演的人氣漫畫主角姜哲，曲折的人生原來是別人眼中的精彩故事。作為漫畫中的男主，他擁有帥氣的外表、成功的人生，卻換不來安全感與家庭溫暖。為找到殺害其全家的兇手而一直努力，殊不知這個兇手竟是作家的一個bug，更變成了自己的催命符。與作家的女兒來了一場穿梭漫畫與現實，充滿兇險的奇幻愛情。話時話，要有李鍾碩那種恍如從漫畫中走出來的帥氣，才會讓大家死心塌地吧！

《打架吧鬼神》─朴奉汃（澤演飾演）

驅魔師朴奉汃天生擁有陰陽眼和觸碰鬼神的能力，為了儲錢做法事關閉自己的陰陽眼、因而成為驅魔師，意外地遇上本以為是鬼魂，卻原來是昏迷而靈魂出竅的女主，與女主於吵鬧中喜歡上了彼此，又為她揭開昏迷背後的秘密，最終二人幾經波折，終在現實世界中團聚。澤演是男團2PM的「野獸擔當」，即是肌肉澎湃得如野獸兇猛，問你死咪！但私底下的澤演也同時是偶像圈的著名學覇，連大學教授都稱讚他交的功課貨真價實，如此迷人的「裏外不一」，真是只能迷上而不自知。

《Blood》─朴志尚（安宰賢飾演）

在人間，吸血鬼是感染了病毒的患者，由感染者所生的吸血鬼醫生朴志尚，甫出生就是感染者，亦擁有比一般感染者更優秀的能力。成年後一直保持25歲的樣子，為了過正常人的生活，一直服用藥物克制對血的欲望，並成為了一名醫生，積極研發吸血鬼病毒的解藥。安宰賢本來大受歡迎，但離婚新聞卻令他人氣急跌，不過其獨門的氣質，還是吸引的。