【心理測驗】從防疫用品了解你的為人

不知不覺，口罩、搓手液都已經成為日常裝備的一部分，出門無跟身的話，渾身不自在，生命更有機會受到威脅；所謂未雨綢繆，你會帶備多一套防疫用品在身嗎？從你帶備的防疫用品，便可了解內在個性。

【問題】

雖然學生停課，大部分人也在家工作，不過，每天有人需要上班或外出，當你踏出家門就要做好防疫裝備，除了自身用在身上的，行裝中還會備用哪些防疫物品呢？

A.口罩

B.酒精搓手液

C.護目鏡

D.防疫帽

【結果分析】

A.現實主義

你是一個現實主義者，凡事講求實際，亦具有個人主見，當你搜集到一定數量的防疫物品便會停止，不會過度囤積，跟你做人做事的風格樣，爽快利落，因而深得朋友及同事喜愛。

B.要求甚高

日常會帶備多支酒精搓手液，可見你為人非常緊慎，天生個性保守又循規蹈矩，對自己對事情的要求也很高，就算明知事情的結果好壞參半，仍然會付出百二分努力去幹，只因你不想給別人看扁。

C.絕對認真

連護目鏡也戴多一副在身，足證你對疫症深感惶恐，本來對事情認真是好事，就只怕你會矯枉過正，讓自己過度驚慌，這種不良情緒不好好宣洩的話，最終就會影響身心，學習放鬆一點吧！。

D.幽默樂觀

防疫帽具實際用途，但穿戴上街卻稍微有點「襯衫」的感覺，正好反映你是一個幽默感爆棚、凡事樂觀的人，即使處身嚴峻的環境，你仍然可以找到笑點，為身邊人帶來歡樂與希望。