宅住網購　餸菜自動上門

疫情兩個多月，近日又有大批海外回流人士，估計將會引發新一輪危機，專家紛紛鼓勵大家避免上街，為了解決3餐，點都要「犯險」去街市？咁又未必，依家有不少網上平台供應多款食材外送速遞服務，網羅本地家常料理食材到高級日本食材等應有盡有，宅在家足不出戶都可以隨時煮幾味食好西喇！

社企推新鮮餸菜包

由本地社企推出的新鮮餸菜包送遞服務，標榜新鮮即做、無添加味精和色素，盡量以健康和本地食材入饌，如天然飼養的健營豬和嘉美雞等，除餸菜外，還有湯料選擇。餸菜包內的食材和調味料等都已為客人預備好，大家只要按包裝上的說明來煮製便成。點Order？只需在星期一至六（星期日及公眾假期除外）早上10時前於網站選購，即日下午3時至6時便會送到指定地點；消費滿HK$500便可免費送貨1次，消費不足HK$500，則收取HK$100運費（一次訂購計算），送貨範圍包括九龍、港島、荃灣及沙田區。

8折加熱日系美食

日本菜是不少港人至愛，有標榜日本直送的冷凍食品公司，於3月25日起，以8折推出6款餸菜包套餐（每款限100套）。網站供應的餸菜，煮好後會用特殊方法冷凍，保留味道以及延長保鮮期，食用時，只需加熱5至10分鐘即可，無論在家或辦公室皆方便。優惠套餐有6款餸菜包選擇，由24款熱賣菜式和小食組合而成，包括日式漢堡扒、牛肉丼飯、雞肉蛋包飯和炭燒秋刀魚等，選擇多樣化。大家結帳前於折扣代碼欄輸入指定優惠碼「HM03」，購物滿HK$300即可獲免費急凍送貨。

優質食材體驗組合優惠

如果只想選擇優質食材自行烹調的話，主打各地新鮮食材的日本蔬果宅配網站或許是你杯茶。平台最大特點是為會員每周選購18至22種食品作「Weekly Box」 ，直接從日本空運抵港送到府上。而平台最近更以優惠價HK$348推出「週期服務體驗組合」（每周限定200份，每人限購一次）。體驗組合有13款食品和2款當造水果，如焦糖洋葱、富士山麓啡蛋、北海道忌廉方包、絹豆腐或蜂蜜蘋果醋等。此外，平台亦不時搜羅新品，好像3月中就以豪華海鮮作主題，供應北海道牡丹蝦刺身、優質三文魚等，讓大家安在家中都能搜羅到優質食材過足大廚癮。