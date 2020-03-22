TAG Heuer第3代智能腕錶　運動功能大提升

自2015年開始已進軍智能腕錶的TAG Heuer，最近為其Conncted智能腕錶推出第三代款式。新一代的Connected腕錶繼續採用Wear OS by Google系統，除有此系統的多個基本功能外，亦加入兩大品牌特色設計。品牌特別為腕錶設計正款機械或數碼錶盤，包括三針版本Heuer 02自製鏤空機芯錶盤、數碼化Carrera Heuer 01錶盤、有如水晶般的液體錶盤、獨特如神經網絡般的動態錶盤Orbital及向品牌碳纖維合成物游絲內六邊形納米管結構致敬的錶盤。用戶可以輕易轉換錶盤及其顏色，甚至可以直接在腕錶或透過TAG Heuer手機應用程式設定顯示活動追蹤、通知及天氣等個人化項目，而應用程式亦會定期推出全新錶盤設計。

新一代Connceted腕錶大大加強運動功能，全新設計的TAG Heuer Sports應用程式，可支援跑步、高爾夫球、單車、步行、健身及其他活動，佩戴者可以直接透過腕錶記錄活動，包括活動速度、步幅、距離、心率及分段計時，資料可以實時在運動應用程式內及在TAG Heuer Sports內以概覽方式顯示，資料更可與Apple健康或Strava應用程式同步。腕錶以45mm直徑設計，備有精鋼或鈦金屬錶殼設計，除置中錶冠外還加設兩個全新功能按鈕。除了基本的精鋼及黑色錶帶，腕錶同時備有經典黑色鱗片圖案配紅色縫線或形象鮮明的穿孔紅色、橙色或卡其色耐用橡膠錶帶可供選擇。