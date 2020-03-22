三界五行：太歲名字　難以考究

由於年代久遠，亦經歷了改朝換代，六十太歲星君的名字已不能規範統一。(設計圖片)

六十太歲星君的名字，由於年代久遠，經歷過改朝換代，而且，當時的語言和文字都沒有規範統一，各地的方言、鄉音，以及外族語言（例如，金朝、元朝、清朝）等等因素，再加上古代印刷採用木刻，往往有口誤和筆誤（俗稱「手民之誤」，刻字和排版工匠的錯誤）。例如，乙丑年太歲，北京白雲觀是「陳泰」，清宮版本是「陳材」，應該是「泰」與「材」的口誤，但誰敢說清宮版本是錯的？誰敢肯定白雲觀版本是對的？而有些書籍或者祠廟，甚至把乙丑年太歲寫為「陳林」，「材」與「林」，只差一撇，沒有人敢定論孰對孰錯。所以，我們去祠廟拜太歲，不要考究甚麽名字，只要是乙丑年太歲就可以了。

又例如庚子年太歲，清宮版本是「盧秘」，白雲觀曾用「盧起」、「虞超」、「虞起」。金章宗為太后到白雲觀拜太歲祈福，是太歲文化的經典，但文化大革命，紅衞兵「破四舊」，把白雲觀以及其他地方的太歲都毀了，後來，各地重新安奉六十太歲，太歲星君的諱名就出現更多版本。

所以，到任何祠廟拜太歲，千萬不要指指點點，評論太歲的名字，否則就冒犯太歲。太歲名字，與皇帝名字一樣，都避「諱」，豈是平民百姓、善信可以直呼的？

在家中拜太歲，稱呼「甲子年太歲星君」、「乙丑年太歲星君」……「庚子年太歲星君」就可以了。

方向宇