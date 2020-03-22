美食婷：揀啱品種　水果可以當蔬菜

我美食婷除了鍾意食外，仲對飲食知識及營業都好有興趣，成日都留意各地相關資訊，好似全球最著名醫學雜誌《刺針》早在2002年曾刊出一篇研究，指出成人每天最少要攝取600克蔬菜水果才健康，這個分量相當於5份蔬果，因此出現了「天天五蔬果」的說法。

蔬果對身體有益人人皆知，但每日吃到足夠分量的人並不多，喜歡食蔬菜的小朋友更屬少數。如果小朋友不肯食菜可以點做？IG@meowmeix就建議大家用營養價值近似的水果代替，做不到3份蔬菜2份水果，5份水果總比吃不夠分量健康。

紅色蔬果

紅椒、番茄、蘋果、士多啤梨等紅色蔬果均蘊含豐富維他命C，士多啤梨更有維他命A、B3、B5、B6、E、K，以及鈣、鐵、鉀、鎂、鋅等礦物質，而大部分小朋友亦對士多啤梨情有獨鍾。

橙色蔬果

蘿蔔、甘筍含有多種維他命、蛋白質及礦物質，更有β-胡蘿蔔素，有降血壓、改善便秘等功效，橙同樣有豐富維他命C、β-胡蘿蔔素、礦物質及食用纖維，同樣可以幫助消化改善腸胃。

黃色蔬果

意大利黃瓜、黃椒均含有維他命A、B、C、鈣、鉀、磷、膳食纖維等，黃瓜更含有黃瓜酶及葫蘆素，這類蔬菜都有美顏功效並能促進新陳代謝、提升免疫力。至於小朋友最喜歡的杧果營養價值同樣豐富，有維他命A、C、蛋白質、礦物質、胡蘿蔔素、纖維等，味道亦比蔬菜更易被小朋友接受。

綠色蔬果

綠色蔬菜所佔比例最高，大部分均蘊含豐富營養價值，以豆角為例，就有多種維他命及礦物質、葉酸和蛋白質等，能幫助消化及去水腫。綠色水果則以奇異果最受推崇，兼含維他命、礦物質、膳食纖維、β胡蘿蔔素等，除了促進腸道蠕動之外，也有抗氧化、降血壓、改善睡眠質素等作用。

紫色蔬果

紫色蔬果含有天然花青素，具抗氧化功效，有助延緩衰老及抗氧化，紫椰菜當然也不例外，維他命C更比一般椰菜高出6至8倍。紫色葡萄同樣含有花青素，亦蘊含葡萄榶、維他命B1、B2、C、P等多種氨基酸，更與蘋果、橙、香蕉並列為四大水果。