本日日本：70,000日圓買《多啦A夢》超豪華全集

今年係《多啦A夢》漫畫誕生50周年，慶祝搞作當然多不勝數，不過講到有睇頭，就非以下介紹嘅「100年多啦A夢」莫屬！話說日本小學館於12月1日，會將一套45本嘅《多啦A夢》漫畫單行本推出豪華愛藏版「100年多啦A夢」，呢一套書以「獻給100年後嘅未來」為概念，無論裝幀、印刷及製作都異常講究，消息一出即時於日本社交媒體引起話題！究竟有幾巴閉呢？首先每本單行本會採用《多》出版史上首次嘅硬皮精裝，並採用布面裝訂，而書本本身則以鎖線訂，即使將書本左右兩邊完全攤開晒嚟睇都無問題。用紙方面，印刷廠使用不會因歲月而劣化嘅高質紙張，而且書本頂端更有燙金，感覺華麗兼可以防濕氣。與此同時，用作刊登嘅原稿統統使用最新技術重新修復，每個細節都超級認真。

除咗書本製作豪華，隨書附送嘅贈品亦同樣豐富兼睇頭十足。例如會有3個專用嘅藏書盒（各可收藏15本書），另外還有3本別卷（包括兩本嚴選彩稿畫集及豪華愛藏版《多啦A夢》第0期）、由人氣玩具商Medicom Toy將《多》第40期內「時間房間轉換器」一幕製成嘅Figure，及超大面積（110×110cm）嘅時光布一張。而購買呢套書嘅朋友，更有稍後推出、以隨意門為設計概念嘅專用書櫃購買權添！「100年多啦A夢」一套售70,000日圓（數量限定生產，不可散買），3月28日起於官網接受預訂，有興趣嘅朋友不妨諗諗。