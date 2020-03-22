喚醒回憶　5310突重生

Nokia自從復活後，所推的復刻機如3310、「蕉仔」8110似乎比新機更受歡迎。負責開發的HMD Global當然再接再厲，日前再翻出經典音樂機5310，也即是2007年5310 XpressMusic的借屍還魂之作。

昔日5310主打MP3播放及專屬音樂快捷鍵，新一代依然以此為賣點，預載MP3 Player及FM收音機程式，仲設有播放、跳播及音量等實體按鍵，這些區域更用上醒目的橙紅色作標示，舊用戶應該不會陌生。手機內置雙喇叭及3.5mm耳機孔，毋須「被強迫」用無線耳機，舊耳機可順利過渡。至於儲存空間則是少得可憐的16MB，雖然可透過microSD卡加至32GB，但在Flash Memory如此便宜的一天，畀得咁少未免太孤寒了吧！

其他硬件也相當「復古」，例如篤落去是無反應的2.4吋QVGA屏幕，鏡頭僅達VGA級數，並預載多年未曾見過的8MB RAM，加上僅行GSM制式，上網基本上唔使諗！幸好處理器是較新的MediaTek MT6260A，又用上Series 30+作業系統，操作尚算流暢。顏色有黑、白兩色選擇，手機本月在歐洲上市，僅賣39歐元，折合約港幣三百二十元，平成咁，未知又引唔引到昔日Fans買來留念呢？