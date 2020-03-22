5G下月殺到！　快得來仲可防疫？

5G網絡如箭在弦，各大網絡商都準備在4月1日起推出5G服務。眾所周知5G最大賣點是「快」，但原來除此之外，它仲帶來不少醫療應用方案，部分仲可抗疫，一齊睇睇！

以香港電訊的5G服務為例，使用Samsung Galaxy S20 Ultra作測試機，5G網速測試的下載速度高達1,367Mbps，上載速度為 79Mbps，較現時的4.5G網絡快近10倍。速度提升，有助智能醫療發展，例如醫生可透過5G終端機遙距診症，系統流暢地傳輸醫生與病人的4K超高清影像及聲音，醫生遙遠就能問症，並同時操作醫療設備，減低受病毒感染的機會。另外，現時不少疫症如新冠肺炎的病徵是發燒，但人手用探熱槍測溫既欠效率又增加人群聚集風險，新的流動測溫機械人可在5米範圍內掃描多個對象的體溫，並即時把結果經5G網絡上傳至雲端儲存及分析，相當適合於機場及商場內使用。

有了健康當然可放心娛樂，5G也為視聽娛樂服務進行增值，例如未來csl及1o1o的5G用戶，經Now E就睇到4K質素的英超及西甲直播賽事 ; 經MOOV平台聽開歌的樂迷，現在可用5G升級聆聽24 bit FLAC的無損錄音室原音母帶及升頻版本。據知歌曲多達15,000首，實試音質比一般HiFi無損音質有更細緻的人聲及空間感，相當值得一試！

香港電訊的5G服務在推出首階段，網絡能覆蓋香港主要黃金地區如銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、上環、尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角、紅磡及土瓜灣等，機場及部分大型商場也覆蓋得到。月費由$198/8GB起，較預期中便宜。