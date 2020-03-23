白羊：感情關係略為回穩，加上社交運較佳，攜省聯誼兼會友，可助加強默契與聯繫。

金牛：體能稍遜，勿將工作壓力帶回家中，雖具上位良機，但放鬆休息後才可持續努力。

雙子：工作運回穩，表現將更上一層樓，但人際關係或較不穩，就公事進度需多予耐性。

巨蟹：情緒持續不穩但家庭運轉佳，已婚或同居朋友，多交流及多溝通，可助增進情誼。

獅子：體能、辭令及思考力欠佳，但情緒回穩，家庭運略佳，日常相處將較和諧融洽。

處女：做生意、銷售及自由業朋友，人緣運較佳，機遇不乏，開單、簽約等，將較有利。

天秤：人氣不穩，但桃花及財運稍佳，做生意、自由業或銷售業的朋友，開單將較利好。

天蠍：辭令及思考力不穩，精神狀態欠佳，但人氣回升，身邊人較能體諒故關係較佳。

人馬：社交運欠佳，幸辭令及思考力亦回升不少，合作及人際關係將較早前融洽和順。

山羊：事業運不穩，但社交及正財運回升，貴人運佳，帶來工作及賺錢等機遇宜多曝光。

水瓶：精神狀態不穩，但人氣回升，事業運較佳，求職、轉職或謀事等，宜保持積極。

雙魚：人事問題或會較頻，但精神及人氣回穩，出勤、公幹及海外項目等將進展較佳。