港媽開專頁　一文三語提點外傭姐姐

香港人工作繁忙，不少家庭都有聘請外傭（姐姐），幫忙打理家頭細務，負責一日三餐，就算語言搞得通，但說到底彼此間始終有文化差異，導致溝通上出現障礙，特別是疫症當前，姐姐要負責照顧小朋友和家居衞生，如果對相關的資訊不了解，可能會不懂得提防和處理。

資訊應有盡有

有見及此，80後港媽開設了一個名為「HK Che Che香港姐姐」的Facebook專頁，不但把有關疫情和防疫的資訊翻譯成菲律賓文及印尼文，還會提供一些生活的小技巧、食譜、健康資訊等資料；希望姐姐與僱主有更良好的溝通，也可以幫她們更好地融入香港的生活、增加生活的樂趣。專頁提供的資訊十分多樣化，由食材的分辨如南北杏到食譜分享如烹調老火湯，由食物儲存方式例如牛油果放置的地方到家居的清潔方法，比如近來大熱的漂白水用法等，還有健康、護膚等資訊，應有盡有，而且以一文三語（中文、菲律賓文及印尼文）表達，內容十分用心，就算OL或主婦也啱睇。

目前專頁已經有3000多個追蹤者，也有不少姐姐留言，表示專頁非常實用；其實姐姐和僱主朝夕相處，如彼此能有更良好的溝通，對大家也是一種福氣。