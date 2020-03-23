東沖有料到：疫情之下泰國的最新發展

有關疫情發展其實上星期在世界各地都沒有好消息，情況甚至一天比一天差，泰國亦不例外……

之前大家抱着天氣熱會將病毒熱死的想法，現已證實原來太天真，現時每天都有數十名確診者出現。有人懷疑之前泰國有否隱瞞疫情，事到如今才將真相公開？實情卻並非如此，昔日泰國人對疫症太漫不經心，以為「中招」機會不大，現在恍然大悟才認真處理。尤其最近芭堤雅附近省府的一位高官貴人證實確診，但之前他並不知道自己是帶菌者，並於確診前十日出席了多個不同的宴會及活動，甚至於一個拳賽擂台上進行了儀式，結果同場多人被感染。試想想他在那十天到訪了多少地方、接觸過多少的人？這些人一傳十、十傳百，不禁擔心起來，於是大家都跑去醫院檢驗，也自然令確診人數增多。

你可能會懷疑，泰國真正的確診人數並不只如此，但若病人自己都不願意前往醫院治療，那政府又如何得知真實人數呢？

無論如何，現在已不是可以高呼泰國無問題的時候，事關香港幾乎對大部分國家發出紅色旅遊警告，泰國亦不例外。如果你現在要前來泰國，需要準備很多文件，基本上要過五關斬六將，之後有沒有飛機回港也成問題……

與此同時，泰國當地的酒吧、戲院及按摩店都被迫休業，所以大家還是留在香港吧，畢竟乘搭飛機也有潛在性的風險。究竟這個情況何時才能改善呢？真的天曉得。本來復活節加上潑水節是喜慶的注目盛事，但泰國已宣布會取消所有相關節目及活動，相信這一年的潑水節，會是歷來最冷清、最淒涼的一屆。

這樣的日子要維持多久呢？只能看上天的安排。但願在不斷發放負能量下，希望終有一天能負負得正，有正能量回歸。

胡慧沖