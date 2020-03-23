英日潮牌聯手　月桂花環四重奏　

相信好多人對於英倫服裝品牌FRED PERRY的第一個印象，都是來自其經典的Polo Shirt設計，衫身顏色配合領邊條紋及胸前月桂花環（Laurel Wreath）刺繡圖案已經可以組成無數色彩組合，即使基本剪裁輪廓無太大改變，大家多年來亦一直買得不亦樂乎，推出過多季而且時裝味更濃的FRED PERRY x RAF SIMONS聯名系列更加是不少時裝迷的心頭好。

今季FRED PERRY與日本潮流品牌BEAMS推出聯名系列，當中主打單品Twin Tipped Polo Shirt的設計，就將寬大的垂肩剪裁加入基本輪廓當中，而胸前月桂花環刺繡更「一變四」，並分別配上從網球場上擷取靈感的藍、紅、綠及紫四色（分別代表澳洲網球公開賽、法國網球公開賽、溫布頓網球棉標賽及美國網球公開賽四大滿貫）。

另系列所推出的Print Shirt除了胸前打橫擺放的四個月桂花環刺繡外，於前幅及背幅亦各有四個打直的加大版月桂花環圖案，將品牌標誌蛻變成系列最搶眼細節。