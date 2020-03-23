三界五行：皇曆黃曆　通書通勝

忌諱，是古時不可挑戰的禁忌。直呼皇帝名字，死罪。

《心經》有多個譯本，鳩摩羅什法師是晉後十六國的後秦高僧，祖籍天竺國，後秦皇帝姚興禮迎他為國師，建「草堂寺」請他翻譯佛經，他譯的《心經》，第一句是「觀世音菩薩」。唐太宗也禮待唐玄奘法師，唐玄奘本姓陳，唐太宗賜他姓唐，招為「御弟」，號三藏，三藏是佛教聖典的「經藏，律藏，論藏」，地位崇高。太宗建大雁塔請他專心翻譯佛經。唐三藏翻譯《心經》，第一句就要犯忌諱，唐太宗名世民，觀世音的世，就犯諱了。唐三藏沒有請求破例讓他「奉旨」犯諱，而是把「觀世音菩薩」譯為「觀自在菩薩」。

清朝乾隆皇，也因為忌諱，改了他爺爺康熙皇頒令採用的一本皇曆名稱。話說明朝末年，天文學家徐光啓吸收西洋曆法經騐，編成《崇禎曆書》，可惜，書成後，徐光啓去世，不久，明朝與崇禎皆亡，《崇禎曆書》未能啟用。清初，傳教士湯若望把這曆書修改為《西洋曆法新書》呈給清廷，欽天監根據此書編成《時憲曆》，由順治年代開始使用，也稱為夏曆、農曆。但推行以來，保守派與革新派不斷鬥爭，涉及到傳教士與欽天監衝突。到康熙，《時憲曆》經過多番修訂，全面推行，對農業、民生大有禆益。到乾隆，因乾隆名弘曆，所以改名《時憲書》。自此，皇曆就變了通書，但民間認為，諧音通輸，大吉利是！於是又成了通勝。

方向宇