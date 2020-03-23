今晚食乜：壓力煲一Take過煮牛肩肉
2020年03月23日 15:00
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今晚食乜：壓力煲一Take過煮牛肩肉（互聯網）
牛肉料理是不少人的心頭好，但牛扒或牛肉片以外，不少牛肉都需要長時間燜煮兼要睇火，過火的話就易老又韌，IG@thereciperebel就教大家利用壓力煲來燜牛肩肉。
做法是先將牛肩肉切成大塊，加香草和調味抹勻後，放入壓力煲內加油煎香表面以封鎖水分。之後加入牛肉湯和其他調味料，利用壓力煲燜煮至差不多時，就可以放入較耐煮的蔬菜，如薯仔或紅蘿蔔等煮至軟腍，用刀或手撕成條以便進食。
燜肉的醬汁可加點生粉水煮至濃稠，淋在牛肉上成汁醬，若想肉汁微甜一點，建議可加少許蜜糖混合。燜牛肩肉雜菜除了可當主菜外，還可配麵或米飯來吃，軟腍惹味。
材料：
鹽 2茶匙
乾番荽碎 1茶匙
黑胡椒 半茶匙
洋葱粉 半茶匙
牛肩肉 3磅
菜籽油 1湯匙
牛肉湯 1杯
番茄醬 1湯匙
醋 2湯匙
喼汁 1湯匙
細薯仔 1.5磅
去皮紅蘿蔔片 3條
生粉水 少許
做法：
1.牛肩肉切件，放入鹽、蒜粉、番荽碎、洋葱粉和黑胡椒碎拌勻，抹在牛肩肉上。
2.燒熱油，放入牛肉煎約2至3分鐘，煎香表面。
3.倒入牛肉湯、醋、茄醬、喼汁，利用壓力煲煮熟。
4.放入薯仔、紅蘿蔔煮至腍身。
5.牛肉撕或切成條，和蔬菜裝盤，醬汁加生粉水煮至濃稠，淋在牛肉面即成。