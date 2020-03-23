今晚食乜：壓力煲一Take過煮牛肩肉

牛肉料理是不少人的心頭好，但牛扒或牛肉片以外，不少牛肉都需要長時間燜煮兼要睇火，過火的話就易老又韌，IG@thereciperebel就教大家利用壓力煲來燜牛肩肉。

做法是先將牛肩肉切成大塊，加香草和調味抹勻後，放入壓力煲內加油煎香表面以封鎖水分。之後加入牛肉湯和其他調味料，利用壓力煲燜煮至差不多時，就可以放入較耐煮的蔬菜，如薯仔或紅蘿蔔等煮至軟腍，用刀或手撕成條以便進食。

燜肉的醬汁可加點生粉水煮至濃稠，淋在牛肉上成汁醬，若想肉汁微甜一點，建議可加少許蜜糖混合。燜牛肩肉雜菜除了可當主菜外，還可配麵或米飯來吃，軟腍惹味。

材料：

鹽 2茶匙

乾番荽碎 1茶匙

黑胡椒 半茶匙

洋葱粉 半茶匙

牛肩肉 3磅

菜籽油 1湯匙

牛肉湯 1杯

番茄醬 1湯匙

醋 2湯匙

喼汁 1湯匙

細薯仔 1.5磅

去皮紅蘿蔔片 3條

生粉水 少許

做法：

1.牛肩肉切件，放入鹽、蒜粉、番荽碎、洋葱粉和黑胡椒碎拌勻，抹在牛肩肉上。

2.燒熱油，放入牛肉煎約2至3分鐘，煎香表面。

3.倒入牛肉湯、醋、茄醬、喼汁，利用壓力煲煮熟。

4.放入薯仔、紅蘿蔔煮至腍身。

5.牛肉撕或切成條，和蔬菜裝盤，醬汁加生粉水煮至濃稠，淋在牛肉面即成。