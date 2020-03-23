【繽FUN劇場】家有好奇寶寶？教你答尷尬問題

做人父母甚艱難，除咗要供書教學，仲要應付仔女無窮無盡嘅古怪問題，真係少啲耐性都唔得。如果被問到啲尷尬問題，有家長會選擇輕輕帶過，亦有父母會發嬲叫小朋友唔好再問。今次繽FUN劇場入面飾演爸爸嘅Ryan就選擇咗同個女和盤托出，揭開一個埋藏咗好多年嘅驚天大秘密，仲畀「問題兒童」嘉琪激嬲，想知嘉琪問咗咩？拉番上去睇片啦！

講到父母畀仔女問過嘅最尷尬問題之首，就一定係「我喺邊度嚟㗎？」連組合農夫嘅成員陸永都曾經寫過首《問題兒童》，當中有句歌詞「點解我會出世 有我呢個人」，唔知呢個問題有冇困擾過有兩個可愛囡囡嘅陸永呢？

對於小朋友嘅「十萬個為甚麼」，家長們都有唔同嘅處理方法，但總有無法招架嘅時候，以下就總結四點，幫吓仲苦惱緊點回應仔女嘅爸媽啦！

第一：重奪主場

有時小朋友問問題只係想搵啲嘢同父母講吓，如果係食緊飯嘅時候，可能佢會問啲「無聊」問題，例如：「人點解要食飯呀？」「唔食飯得唔得呀？」如果你答佢：「因為肚餓就要食飯。」「唔食飯會肚餓。」咁好大機會沒完沒了無限loop！所以如果遇到咁嘅情況，你就要拎番問問題嘅主導權，可以話：「 因為肚餓就要食飯，你食唔食飯呀？」試吓將個問題拋番畀小朋友，等佢自己思考。

第二：陪佢探索

小朋友富有好奇心其實係好事，而問問題嘅過程就可以令佢掌握更多知識，當佢提出「點解會落雨？」「點解個月亮會跟住我哋行？」呢類問題嘅時候，父母就可以陪佢一齊搵答案！你可以喺屋企準備一套兒童百科全書，亦可以同小朋友一齊上網搵資料，都係唔錯嘅親子活動！

第三：大耍太極

如果被問到啲連大人都答唔出嘅世紀難題，例如：「爸爸你有幾愛媽咪呀？」「媽媽你錫爸爸定我多啲呀？」呢啲咁嘅問題真係難答到癲！所以呢個時候你就要輕輕帶過，然後再用其他嘢分散仔女嘅注意力，你可以答：「好愛媽咪㗎！

咦，你想唔想食塊餅呀？」「梗係兩個都錫啦！不如我哋玩吓玩具呀！」咁樣轉移視線，小朋友就唔會繼續追問啦！始終有啲問題，係連另一半問你，你都唔知點答㗎嘛…

第四：解釋動機

小朋友日漸長大就會有強烈嘅自我意識，覺得大個仔就要有話事權，亦會質疑你叫佢做嘅事，如果你叫佢做啲嘢或者唔可以做某件事，佢一定問你點解！例如依家一定成日畀仔女問「點解唔可以出街玩？」如果你說服唔到佢，佢實同你撐到底，所以你可以動之以情、說之以理，話佢知：「依家好多人都病咗，醫生同護士好辛苦咁照顧病人，為咗唔好加重佢哋負擔，我哋應該留喺屋企，如果唔係就好易惹到病，令醫護人員更加辛苦！」盡量唔好一言堂命令佢，咁小朋友就唔會反彈得咁大，狂問點解啦！

其實小朋友嘅問題都係源於好奇心，佢想了解世界發生咩事所以先有咁多「點解」，問得多佢就識得愈多，所以只要有呢四招答問題大法，以後遇到尷尬問題就唔使驚啦！