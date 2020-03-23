本日日本：東京鐵塔《One Piece》專區翻新再登場

喺日本屢破銷量紀錄嘅大熱漫畫《One Piece》（海賊王），相信香港都有唔少粉絲。而日本以《One Piece》作主題嘅朝聖地可謂多不勝數，當中位於東京鐵塔FOOTTOWN內嘅Tokyo One Piece Tower可算係人氣之選，簡單講就係以《One Piece》角色孭飛嘅室內主題公園，並可欣賞Live Show及參加拍照活動。而最近該園區剛完成翻新，並於昨日重新登場。呢次翻新以「去吧、新時代」為主題，亮點係增加了畫作及Figure嘅展示。焦點係位於5樓有新區域「MANGA WALK~一卷完整Comics展~」，內容一如其名，將一整期嘅《One Piece》單行本原稿展出。而現時將會刊登第95期內嘅181頁內文，而且展區嘅牆壁更採用作者尾田榮一郎嘅隨筆草圖作點綴，相當精彩。

另外，5樓亦設有會舉行各種特別題材嘅企畫展區，而第1彈將會跟《One Piece Magazine》搞聯乘，展示該雜誌第1至8期封面外，更有尾田榮一郎根據讀者意見炮製嘅「夢幻的一幅」，而場內亦搵到寺田克也及松本大洋等著名畫家出手繪畫別具一格嘅《One Piece》角色畫像。

至於3樓嘅入口樓層亦有新區「起源的廣場」，內有宣告大海賊時代開始嘅海賊王葛魯·D·羅渣嘅高質Figure，亦有草帽一夥嘅起源場面原作畫作，及逾100張嘅通緝單張迎賓。而同樓層嘅360 Log Theatre前方嘅入口區亦煥然一新，於牆壁上一排排地貼滿逾300張嘅VIVRECARD畀粉絲們慢慢欣賞。如此富睇頭，值得粉絲專程去捧場！

Tokyo One Piece Tower

地址：東京都港區芝公園4-2-8 東京鐵塔FOOTTOWN內

營業時間：10:00am~9:00pm

入場費：Park Pass成人2,400日圓、Live & Park Pass成人3,400日圓