戴口罩不脫妝　蜜粉幫到手

最近出街、上班都要戴口罩，若化妝太濃不但會加重皮膚負擔，出現種種肌膚問題，也容易讓妝容黏到口罩上。然而防曬工夫不能不做，而且一整天當中總有脫下口罩的時候，也不可以完全不化妝。這時候，蜜粉便大派用場了！

【蜜粉的功效】

蜜粉又可以說是定妝粉，想塑造輕薄、清爽妝容一定少不了它。一些皮膚好的人可能只需要塗防曬、隔離便足夠；但是一整天下來臉會出油，透明或白色的蜜粉就很適合他們用來防脫妝，而且也可以讓皮膚更透白。

如果想塑造不同妝效，也可選擇不同顏色的蜜粉，例如象牙白、黃色、褐色系的蜜粉便有遮蓋毛孔功效，較適合膚色自然膚色的女生。粉色系蜜粉則具調節泛黃膚色功效，較適合皮膚白哲或想擁有自然白哲膚色者。至於紫色和藍色系蜜粉就有效增加肌膚的通透感，適合想調整暗沉膚色的人使用。

【蜜粉的種類】

蜜粉分為散粉狀和粉餅狀。散粉狀要自備刷子和粉撲上粉，其含油量在底妝產品中屬最低，而且粉狀質地較容易控制用量，薄薄的刷上一層便可定妝，不過用起來卻較麻煩，容易散開。至於粉餅的遮瑕能力相對上較好，而且方便攜帶，更適合想改善膚色和遮蓋毛孔的人士使用。

無論是那一種蜜粉皆具備定妝、補妝和控油作用，因此揀那一種完全視乎用家想需要。而且單靠防曬隔離＋蜜粉已能輕易塑造出輕薄、清爽的底妝，毋須額外再用粉底，非常適合口罩天天戴的日子使用。