【Model Hunter】高顏值直播主　Yilyn

潮流興即時串流，直播主經不同平台直播自己生活感受或才藝表演，除咗可以搵錢，仲帶來不少工作機遇。今次介紹大家認識的Yilyn就是直播主之一，興趣多多兼目標明確，而且擁有高顏值與高挑身材，一於同佢深入了解吓！

問：「你叫咩名？」

答：「2019年我新改了藝名叫張伊琳Yilyn，3月份生日，是活潑熱情嘅白羊座(笑)。」

問：「你最喜歡拍攝甚麼題材？」

答：「白羊座女仔多變又追求新鮮感，以前影相已經試過好多題材，例如扮特工、中學生等。最鍾意一啲少女味重嘅題材，因為覺得應該趁後生影多啲，怕將來影唔番。」

問：「拍攝咁耐有咩難忘經歷？」

答：「19歲時有幸參與拍攝MV，那時上郵輪拍攝，第一次近距離睇哂成個MV嘅拍攝過程，覺得好神奇！當時仲去咗新加坡、檳城等地取景，那時已經好希望將來嘅作品可以去到唔同嘅地方拍攝，認識新嘅朋友。」

問：「你覺得自己最靚邊個部分？」

答：「其實我冇覺得自己邊個五官特別靚，如果真係要講應該係對眼同埋眼睫毛，因為讀書時成日比老師以為畫咗內眼線，但其實只係我啲睫毛太濃密，好冤枉(哭)！」

問：「喜歡怎麼樣的男生？」

答：「我個人揀對象比較注重感覺同相處舒服，比較鍾意溫柔細心同有上進心嘅男仔，咁先可以同佢計劃將來。因為我自己有時會粗心大意，所以希望另一半可以係生活上提點同照顧我。」

問：「你平日有咩興趣？」

答：「平日鍾意煮嘢食，會整牛油果車厘茄沙律做早餐。最鍾意煲湯，因為自己好鍾意飲湯，覺得養生又健康。其次就係睇電影，試過一個禮拜睇晒戲院全部戲，睇戲可以令自己代入到去另一個世界，最喜歡科幻片同鬼片，驚嚇同埋刺激嘅題材都好吸引我。」

問：「最近忙甚麼？」

答：「最近好努力開直播，希望可以做到好嘅成績，積累到一班觀眾！大家都可以Follow我《17》ID：伊琳女王Yilyn。另外我準備緊寫真拍攝，努力做Gym Keep Fit，自己研究緊營養餐單，也留意多了台灣、日本Model嘅寫真，睇吓有冇刺激到新嘅靈感。」

問：「將來有咩抱負？」

答：「先拍攝電子寫真，之後應該會係7月書展嘅時候推出實體寫真。近來嘅目標應該係提升知名度，將來可以參與更多電視節目，同大家見面。另外，希望直播可帶來更多發展機會，例如廣告、節目等等。」

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Instagram：yilyncheung