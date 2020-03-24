白羊：感情關係持續不穩，但精神較佳，人氣略為回穩，伴侶較能體諒，助維持穩定。

金牛：精神稍遜，需注意社交圈中等人事問題，宜善用公餘爭取休息，以助提升集中力。

雙子：感情及親子關係不穩，但社交運略佳，善用時間，以免顧此失彼，令身邊人不滿。

巨蟹：事業運略為回穩，求職、轉職及謀事等雖阻力較大，然而，持之以恒，將具轉機。

獅子：工作運略為回穩，出勤、公幹及海外項目等雖具變數，注意文書工序助維持進度。

處女：人緣及桃花運佳，親子及感情關係順暢愜意，多放鬆、多享受，將有助增進情誼。

天秤：情緒不穩，家庭及夫妻生活或較不穩，幸桃花運佳，多約會多談情，助維持穩定。

天蠍：精神及體能欠佳，工作運不穩，幸情緒回穩，有助集中精神，維持進度和表現。

人馬：人緣及財運欠佳，幸辭令較佳，做生意、自傭或銷售業朋友，有利開單、簽約等。

山羊：人氣欠佳，情緒及家庭運不穩，身邊人或較任性，多予體諒及關懷，將有助過度。

水瓶：精神狀態欠佳，宜爭取休息多加放鬆，但辭令及思考力回穩，公私兩方將更平穩。

雙魚：人氣稍遜，社交及財運不穩，小心處理和朋輩的金錢事宜，以免因財失義傷感情。