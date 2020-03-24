視網膜病變患者藥物資助計劃

眼睛是靈魂之窗，不幸患上眼疾確令人煩擾。最近增加「眼內注射藥物資助計劃」名額，資助有需要的視網膜病變患者，盡早分流至私家醫生接受治療，盡快改善問題。（互聯網）

疫情出現第二波高峰，各方面再度採取嚴密隔離措施，而為了減低公立醫院內的人流和活動，醫管局早就宣布大幅調整非緊急和非必要服務，盡量安排專科門診的穩定新症病人改期覆診和接受治療，而視網膜病變患者是其中深受影響的一群。有此眼疾煩惱的人，該如何是好？

盡早分流至私家醫生接受治療

原來多數視網膜病變均可以眼內注射藥物治療，黃金治療時間為發病後1至3個月，若延誤治療，患者有機會視力受損，嚴重者可致永久失明。最近香港視網膜病變協會聯同香港醫護聯盟決定增加「眼內注射藥物資助計劃」名額，資助有需要的視網膜病變患者，盡早分流至私家醫生接受治療，同時有助減輕公共醫療負擔。根據過往紀錄，病人於登記後平均11天內便可接受第一次注射。合資格參加計劃的視網膜病變患者，可以以公立醫院相若的藥費，選擇於私家眼科專科醫生診所接受眼內注射藥物治療（實際診金按個別私家醫生收取），每名受助人一年內可接受最多4次治療。

現時共有56間私家眼科專科診所參加計劃，將推行至今年12月31日。醫管局轄下確診視網膜病變患者只要符合申請資格，可聯絡香港醫護聯盟查詢詳情及預約。