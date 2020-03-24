滿城齊心　愛心口罩送長者

【營業資訊】一直為消費者用心搜羅質優產品的滿貫集團，十分關注疫情對市民的影響，秉持「滿城齊心 貫徹抗疫」的信念，盡力搜羅各款抗疫產品，繼早前分別向不同團體捐贈合共逾50,000個口罩及11,000支MedPro消毒搓手噴霧後，滿貫集團再將新一批共50,000個口罩捐贈予「耆康會」，並由耆康會轉贈予有需要的長者。

滿貫集團銷售及市場總監陳志強與團隊到訪耆康會陳登匯駿天地，將50,000個口罩送贈予耆康會，並由耆康會服務總監麥佩玲女士代表接受。滿貫為華潤醫藥集團聯營公司，華潤醫藥集團有限公司投資者關係部總經理繆瑰麗女士亦出席支持。

陳志強表示滿貫集團擔心很多長者因行動不便或其他原因，未能購買足夠口罩，引致不敢外出，又或因必須外出而用其他方法將口罩重複使用或錯誤使用口罩，影響健康，故有意捐贈口罩予耆康會以轉贈予長者及長者中心前線照顧人員。

麥佩玲表示，疫情持續數月，本港口罩供應仍然緊張，不單長者們缺乏口罩，照顧長者的前線同事亦難覓口罩，故十分感激滿貫集團贈予該批口罩，並會盡快派發予社區長者，同時教導長者如何正確使用口罩及如何使用不同防疫用品。

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