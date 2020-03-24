三界五行：齋戒沐浴　由心做起

有些素食主義並非信奉佛教和道教，或許是基督徒或無神論者，他們是食素而不是食齋。(設計圖片)

拜祭神佛，必先齋戒沐浴。齋戒沐浴並不是吃素、洗個澡這麼簡單。齋口先齋心，心要正、善、良、淨、靜，酒色財氣不要碰。

佛教和道教，都有「出家」與「在家」。佛教出家就是當和尚、尼姑；不剃度，在家修為的就是居士。道教出家就是當道士、道姑；在家修為的也就是居士。佛教出家一定要食齋，在家居士可食長齋也可以素食為主兼食少少白肉。道教有兩大門派，一派出家的一定要食長齋，另一派以素食為主兼食少少肉，在家居士亦如此。

善信拜祭神佛的前一日、當日、翌日都宜食齋，勿飲酒，勿近色，勿賭博，勿爭吵。清心寡欲，切勿「齋口不齋心」，因為這是虛假、偽善，對神佛不誠心。

食齋與食素，相似，但不盡相同。齋，是宗禮信仰的一種戒持，可以是長期的、終身的，也可以是暫時的，例如，善信初一、十五以及佛誕、菩薩誕食齋。素，如果與宗教有關，其實就是齋，只不過叫法不同，換言之，站在宗教角度，食齋和食素是同一回事。而素，是個人飲食的喜好和習慣，有些人，素食主義，素食並非信奉佛教和道教，例如，很多基督徒或無神論者，他們是食素而不是食齋。有些人，為患病的親人祈福而食素，親人病好了，這些人仍然繼續食素，一直食下去，這就是緣。我識得一個小朋友，從小就不食肉，只食素，由於有牛奶、五穀雜糧、豆類、豆製品、菇菌、蔬果、堅果、棗類提供營養，所以身體很好。

方向宇