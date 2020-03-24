停不了抗疫　保健肺氣湯水

面對不遏止的疫情，大家除了長戴口罩、注意個人衞生外，其實亦可以配合飲食保健，以養肺湯水來保護肺部健康、增強抵抗力，建設內在防禦網抗疫。據註冊中醫師黃晶晶指出，由於肺部位於胸中，上連氣管，開竅於鼻，故肺主皮毛，主衞氣，衞氣運行於身體表層，能有保衞身體不受病邪侵襲，與西醫免疫力的概念相近；同時，肺部不耐受寒熱，又是呼吸的通道，因此外感、受寒、空氣中的病原，肺部健康都是最先受侵襲的，所以黃醫師強調保健肺氣是增強抵抗力的重要環節。

養肺三大要素

要保健肺氣，有三點比較重要，包括補氣、潤燥、健脾理氣化痰濕。先說補氣，就是針對一些肺氣較弱，抵抗力差的症狀，例如容易反復感冒、鼻敏感、進行少許運動便會氣喘、久咳不愈等，這可以煮用補氣的中藥如黃芪、黨參、太子參、五指毛桃等；另外規律的作息、適量運動能促進氣血循環，亦是補氣的良方。

至於潤燥，黃醫師指肺喜清潤，燥易傷肺，尤其冷氣易令空氣乾燥，因此滋潤的食品如雪梨、雪耳、蜂蜜、百合、沙參、玉竹等，很適合全日於冷氣乾燥環境下工作的人士。最後，脾為生痰之源，肺為儲痰之器，意思是脾胃功能弱就會使身體內生痰濕，而肺部是一個儲存痰液的地方。咽中有痰，久久不愈的人建議要固護脾胃，少吃甜食、冷飲，不要暴飲暴食，反之進食一些健脾理氣化痰濕的中藥，如陳皮、白朮、茯苓等，即不易產生痰濕，而肺中的痰亦會減少。

五款養肺補氣湯水

川貝無花果杏仁瘦肉湯(2人分量)

材料：川貝10g、南杏10g、北杏5g、百合10g、陳皮半個、無花果2個、瘦肉300克、鹽適量。

做法：

1.把無花果切半、南北杏、百合以清水浸1小時，洗淨待用。

2.清水洗淨陳皮兼去囊、川貝洗淨候用。

3.瘦肉切成小塊，汆水。

4.將以上材料放入燉盅內，注入適量熱水3碗，隔水燉約 2 小時，下鹽調味即可食用。

功效：清熱化痰、潤肺止咳，適合於痰熱咳嗽，同時亦有助降血糖、通便，但是不適宜寒咳、久咳、本身比較怕冷的體質。

青紅蘿蔔芡實薏仁祛濕湯

材料：青紅蘿蔔各400克、芡實10克、生熟薏仁各15克，豬瘦肉300克、陳皮半個、蜜棗1個，生薑3片

做法：

1.芡實、生熟薏仁、陳皮、蜜棗洗淨後浸泡備用；蜜棗要去核，青紅蘿蔔去皮切塊狀。

2.瘦肉洗淨切塊，汆水去血污。

3.鍋中加入10碗水，將所有材料放進煲，滾起後轉中火煲約1小時。

4.加鹽調味。

功效：健脾消滯、清利濕熱，因中醫認為肺與大腸相表裡，大便通暢亦有利肺部健康，適合大多數人飲用。值得一提，由於湯水含有薏仁，因此孕婦不能飲用。

木瓜雪耳南北杏豬展湯食譜

材料:青木瓜1個、雪耳15克、南杏15克、蜜棗3粒、豬肉200克、滾水2公升

做法:

1.把雪耳浸水泡軟，再沖水，切去根部硬塊，而其他材料則沖水洗淨。

2.豬肉放入滾水中略煮 3分鐘，去血水。

3.木瓜去皮去籽，切粗塊。

4.把所有材料加入滾水中，煲1小時後下鹽調味。

功效：可潤肺化痰、健脾理氣，適合春夏飲用，還可以美白改善皮膚暗啞。產婦飲用能增加乳汁分泌，但孕婦就不適宜食用青木瓜。

太子參淮山芡實百合鮮魚湯

材料：太子參15克、淮山20克、芡實10克、百合10克、鮮鯽魚一條、生薑3至4片

做法：

1.將洗淨的藥材放入湯煲用8碗水煮開，中火煮10分鐘。

2.鯽魚去內臟後，用油煎兩面至金黃色。

3.將魚裝入魚湯袋，放入已有藥材的湯煲，加入生薑，再慢火煮1小時。

功效：補氣益肺、固腎斂汗，適合大部分人士補虛調理飲用，但食滯、便秘、有熱氣、發燒者不建議飲用。

四神排骨湯

材料：淮山15克、茯苓15克、蓮子15克、芡實15克、排骨500克、陳皮1塊

做法：

1.材料浸洗，排骨汆水。

2.將所有材料放入湯煲，加水8碗，煮滾後再慢火煮1小時，適量鹽調味。

功效：強健脾腎、祛濕安神、補氣強身，適合一家大細飲用，然而有便秘人士不宜飲用。