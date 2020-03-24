【醫D病痛】孕婦護膚禁忌識幾多？

護膚是女人的終身事業，就算懷孕期間都不能偷懶，相信不少準媽媽都會挑選天然、無添加化學成分的護膚品，避免接受一些相對刺激的護膚療程，但有醫生表示，懷孕期間其實都可以做彩光和果酸等美容療程，以下就由LM SOELLE創始人Dr. Wenus Ho為大家解答各種孕婦護膚疑問。

問：生仔皮膚差，生女皮膚好？

答：這純粹是傳言，因為我自己有三次懷孕經驗，第一胎期間皮膚很油，但第二和第三胎都沒有這個情況，所以這純粹是傳言。其實懷孕期間，女性荷爾蒙會變化，於不同人會有不同影響，有些人皮膚會特別好，甚至沒有暗瘡，但普遍女性懷孕時特別容易有色素沉澱、色斑，會突然有暗瘡等情況。

問：如何消除妊娠紋？

答：其實本身妊娠紋在產後會逐漸康復，但時間很長，需要一年才會慢慢康復，如果隔了一年仍然覺得康復效果未如理想，就可以進行不同激光治療。

問：懷孕時皮膚會突發性過敏？

答：其實任何人，在任何時候都會突然有敏感問題，以我的病人為例，有部分三四十歲的病人會突然對生果和酒精敏感，而且無法得知原因，就算進行了血液測試，亦證實他們有敏感症狀，但他們以前並沒有敏感問題，所以不一定是由懷孕所致，男性女性都有可能發生。

通常有病人表示自己突然敏感，我都會問他最近有沒有甚麼變化，例如是吃的東西，或是塗在皮膚的產品，慢慢縮窄範圍，再暫停使用該產品，尋找引致敏感的源頭。

問：懷孕時可否進行彩光或果酸等美容療程？

答：有時有些懷孕病人過了第一孕期後，我都可以為她們進行彩光或者果酸治療，但都會因個人情況而定。另外，通常懷孕期間可進行的療程或可使用的產品，餵人奶時一樣可以使用，就像彩光和果酸治療，餵人奶時絕對沒有問題。

問：有甚麼護膚品或美容療程，是懷孕時不適用？

答：只要是不含Paraben（對羥基苯甲酸酯）和Silicon（矽靈），或是沒有任何藥性成分的產品，其實都可以使用。一般來說，這類產品在研發階段都不會請孕婦或餵人奶人士進行研究，所以大部分藥物，甚至是維他命，都會註明懷孕期間須諮詢醫生，使用時要特別小心。

懷孕小貼士：

懷孕期間睡眠充足是很重要，如果睡眠不足，皮膚都會變差，另外，面部清潔要充足，但不需要過量，一日早晚各洗一次面已足夠。除此之外，塗抹滋潤又不堵塞毛孔的面霜亦相當重要，如果使用堵塞毛孔的面霜，很容易產生油脂粒和暗瘡，而產後則要視乎是否在餵人奶，很多產後病人最主要問題是色素沉澱，所以當她停止餵人奶後，可有不同的治療方法，例如是換膚、激光，或者內服的營養保健產品。