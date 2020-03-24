本日日本：全新豪華酒店前身係昭和小學校？

京都呢排有唔少新酒店開業，不過想要豪華與特別兼備嘅話，剛於日前開業嘅The Hotel青龍 京都清水絕對要望多兩眼！酒店位於京都市東山區，一大亮點係建築本身由前京都市立清水小學校校舍改建而成，而酒店除咗外觀及走廊刻意保留了昔日學校嘅輪廓，就連課室嘅窗框、樓梯及拱型窗都得以保存及活用，帶來既懷舊又奢華嘅住宿空間。酒店一共有48間客房，當中有34間由舊課室改裝而成，另外14間則係增建建築嘅客房。前者平均面積達50平方米，空間寬敞兼可看到校舍經典嘅橫樑及窗戶；後者則採用摩登簡潔嘅風格布置，並加上京都傳統元素點綴。

酒店最上層則有天台酒吧及餐廳K36，分別由室內嘅K36 The Bar及戶外嘅K36 Rooftop兩部分構成，你可以享受到Cocktail、極少有嘅香檳酒及威士忌收藏，亦供應採用當地食材嘅料理，而身在其中更可欣賞到360度全景視野，將東山區街道黃昏日落美景，或者入夜後亮燈嘅法觀寺．八坂之塔盡收眼底。不過講到話題性，肯定係於增建建築內開設嘅法國百年歷史餐廳BENOIT分店BENOIT京都，餐廳由「九星名廚」Alain Ducasse設立嘅Ducasse Paris監修，除咗享用到BENOIT嘅招牌菜式，亦提供能感受季節及京都氣息嘅料理，絕對令食客嚮往。

The Hotel青龍 京都清水

地址：京都府京都市東山區清水2-204-2

房租：開業紀念宿泊Plan每人每晚31,679日圓（兩人一房）