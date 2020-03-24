華懋集團捐贈20萬個口罩　與市民同心抗疫

【特約報道】新型冠狀病毒疫情持續，口罩嚴重短缺，威脅公眾尤其基層市民的健康。華懋集團一直努力從各種途徑採購口罩和抗疫物資，保障員工、家屬以至社區的健康。近日確定一批口罩貨源後，集團決定捐出其中20萬個口罩，透過社會服務聯會（社聯）轉贈予社會上有需要人士，與市民同心抗疫。

懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示：「集團扎根香港60年，一直心繫社區。香港正處於艱難時刻，我們堅守企業社會責任，以行動支持社區抗疫工作。過去數星期同事日以繼夜從不同途徑搜購了一批口罩，除提供予員工和家屬使用及預留部分作營運所需，決定將其中20萬個透過社聯網絡轉贈給有需要人士，協助他們抗疫，在此感謝同事們的努力和社聯的安排。」

疫情開始至今，華懋集團一直有向員工提供防疫用品，早前更特別向員工額外派發50個口罩及消毒搓手液，為員工及家屬的健康出一分力。

聯行政總裁蔡海偉說：「面對嚴峻的疫情，香港基層市民首當其衝，感謝華懋集團適時伸出援手，將珍貴的防疫物資捐贈給長者、殘疾人士、低收入家庭及少數族裔等。我們期望未來有更多機構能向社區提供支援，發揮守望相助的精神。」

華懋集團會繼續密切留意疫情的發展，關顧員工和市民的需求，貫徹為社會帶來正面影響、創造共享價值的宗旨。