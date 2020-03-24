親民時裝街牌　創意環保物料製服飾

H&M除了每年推出的設計師Crossover系列最具話題性外，品牌每季推出的Conscious環保系列亦愈來愈受注目，事關品牌每季都採用非常創新的環保物料，設計出簡約以至是華麗晚裝服飾。最新春夏季Conscious系列，再次帶來多種驚喜環保物料及設計，新系列靈感來自20年代Le Train Bleu豪華列車的生活，款式由休閒度假色彩的鬆身長裙、短裙及闊身褲，以至是華麗晚裝長裙等都有齊，完全不似一般的環保物料的服飾。

今季品牌研發出不少嶄新環保物料，如其中一條藍色荷葉邊連身長裙以Circulose環保物料製成，此物料是從二手紡織品而非森林和棉田中擷取的天然材料。一般的再造纖維物料不可再循環使用，但系列所用的RENU是一種高質量、完全循環再生的再生聚酯，令物料可不斷循環再生。過往品牌曾採用菠蘿葉及橙皮等製成服飾，新研發的VEGEA是由釀酒時所廢棄的葡萄皮、莖及種子製成的植物纖維物料，質感如皮革一樣，此物料在2017年曾贏得H&M Foundation的全球變革大獎。品牌甚至從其辦公室收集所得咖啡渣跟水添合製成天然染料，染製服飾。主打配飾包括平底或底鞋，亦是以回收玻璃珠飾製成。系列將於3月26日在銅鑼灣旗艦店發售，這幾個月大家不能出外旅遊，換上度假色彩的靚靚服飾，為自己帶來放鬆度假心情都不錯。