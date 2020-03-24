男友抗拒戴套 女友考慮打避孕針

Q：我今年25歲，和男友同居。以前曾經以計算安全期去避孕，但常常擔心唔穩陣，現改為食避孕丸，但有時忘記服藥而好驚失效，而要補用安全套。因男友戴套後容易陰莖變軟，所以他經常抗拒。我在考慮打避孕針，網上有女性分享說有不同成分的避孕針，請問應如何選擇？是不是打針後立即有效？

小妹

A：避孕注射針的主要成分是人造黃體素賀爾蒙，具長期效用。女性注射後，其物質會抑制卵巢排卵，令子宮頸的分泌黏稠度增加，使精子難於穿過黏液進入子宮腔；也會使子宮內膜產生變化使受精卵難於着床。

避孕針的避孕效果是高度理想的，失敗率僅約為0.2%至0.6%，免除使用者因忘記服避孕藥或伴侶抗拒使用安全套而帶來的意外懷孕風險。避孕針分單一賀爾蒙及混合賀爾蒙兩種，按女性體質需要作選擇。

單一賀爾蒙避孕針，注射一次的通常有效期為3個月。優點包括：第一，單一賀爾蒙成分不含雌激素，較適合產後婦女以母乳哺育嬰兒，醫學研究指出乳汁質量不會因注射避孕針而有差別。第二，它對於一些不適宜服用含雌激素賀爾蒙避孕丸的女性來說，屬較佳選擇。不過，單一賀爾蒙注射也有局限，特別是生育方面，女性於停止注射後，一般要等到最後一次注射的一年後才可恢復生育能力。假如伴侶計劃於短期內生育便不宜採用單一賀爾蒙避孕針。

混合賀爾蒙避孕針，含兩種人造賀爾蒙，分別是雌激素和黃體素，有效期一般為1個月。它與一般避孕丸成效類似，並須一個月注射一次。它有助經期規律化，但由於含有雌激素，哺乳女性不適合使用。

注射避孕針後，女性體重在短期內會輕微增加，月經量會減少，經期會比較長。健康限制為，患試乳癌或內生殖器官癌症、有子宮出血問題、患有內科病（心臟或血管病、家族性的血壓高、心臟病、糖尿病、肝病等等）之女性均不適宜注射。必須注意，避孕針不能預防透過性行為傳播的各種傳染性疾病，包括愛滋病、各種性病和乙型肝炎等。

由於注射避孕針需配合個別女性體質，於開始定期注射前應向婦科醫生查詢及先作婦科檢查，由醫生決定注射哪一種避孕針，而為性健康着想亦應定期進行婦科檢查。注意，避孕針並不能即時發揮避孕功效，女性應在月經周期第5內注射，注射後要等上14天才開始有避孕作用，期間需要以安全套暫作避孕之用，於注射後的半個月期間切勿忘記使用安全套。

李偉儀