生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 辦事常常畏首畏尾的話，就很難做出好成績，工作時應多與同事溝通。

牛：→ 健康比任何東西都要緊，你要好好調理身體和注意平時的飲食才對。

虎：→ 今天不太適合拓展新的財務計劃，投資方面也不夠果斷，別投資為宜。

兔：↓ 工作有不如意的事十常八九了，不要因小小的失敗而令自己整天不開心。

龍：↓ 感情運不佳，兩人的感情開始有些淡了的感覺，你心中感到沉悶異常。

蛇：→ 不宜進行搬屋拆卸的日子，更不適宜裝修補屋，簡單清潔一下就可以了。

馬：→ 這都是你想得太多的緣故，勸你都是放開心情休息一下，心情應要放鬆。

羊：↑ 投資運增強，來自朋友的訊息使你有些少進賬。賺了錢應請朋友吃飯啊。

猴：→ 雖然你很想盡快完成工作，但要小心一些細微的地方會容易出錯啊。

雞：↓ 是日沖煞，你的壞心情影響了同事，使到大家都像沒有精神似的。

狗：★ 這日進行行善事宜，將給你帶來好的運氣。那些慈善抽獎卷不妨買多些。

豬：↑ 只要堅持自我的理念來行事，好運自然會隨之而來，幸運就在你身邊。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌