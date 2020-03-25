預測：月底前，意外、天災及廣泛事故或會較頻。

白羊：感情關係或較不穩，攜眷郊遊，或參與嗜好、宗教及學術等活動，可助增進情誼。

金牛：異性緣及家庭運稍佳，已婚或同居朋友，兩性及夫妻關係回穩不少，宜多作交流。

雙子：感情及親子關係將較愜意，已婚或同居朋友，相處及溝通情況轉佳，宜多談情。

巨蟹：體能轉佳，鬥志較旺，工作運回穩，進度和表現將甚理想，但需予時間關懷伴侶。

獅子：辭令及思考力回穩，人緣及桃花運較佳，感情及親子關係將較愜意，宜多會面。

處女：精神及情緒較佳，家庭運回穩。財運不穩，家人為貴人，多交流有助改善財務。

天秤：辭令及思考力轉佳，但情緒不穩，社交及家庭運欠佳，宜多予協調及多予耐性。

天蠍：精神狀態回升，事業及財運稍佳，求職、轉職、謀事等，議價力較強，有助成事。

人馬：人氣及社交運佳，出勤、公幹及海外項目等成效較佳，但需小心處理文書及溝通。

山羊：鬥志及宜氣回升，事業運回穩，公事進程將較理想，但人氣不穩，需多作協調。

水瓶：社交運佳，出門、出勤、旅遊等較易招引艷遇，已有固定伴侶者，需多加自律。

雙魚：精神狀態一般，但體能略為回升，工作及事業運佳，進度將較理想，宜積極行事。