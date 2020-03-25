【星星蜜語】回復正軌　慢慢探索

3月25日至4月5日期間，就算是不能復工復課的人，也會跟其他返回工作崗位的人一樣，漸漸定下神來，適應着每日恒常的事務。

摸着石頭過河

香港人仍有不少問題要解決，但步伐會有點緩慢，各方面都未能有一個具體定案及完全恢復的日期，每個人還像是摸着石頭過河。催促和焦急也作用不大，始終現在每個人的狀態和擔憂程度都不同，步伐不會很一致，不能要求所有人都一致回復往常一樣的生活節奏。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座：行動派的你們遇上了一些掣肘，為要顧及大部分人的想法和感受，你們無奈地將你們想做的事暫時放在一旁。

金牛座、處女座、山羊座：你們小心謹慎，寧願慢慢來，也不希望一時情急做錯決定或出差錯，你們的耐性也是身邊的人的定心丸。

雙子座、天秤座、水瓶座：你們的機智可為沉寂的現狀殺出一條創新的路，你們了得的溝通技巧，也能激勵人們嘗試突破膠着的狀態。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座：也許呆在家中久了，反應也比其他人慢，在重回日常正軌之時，難免會感到比較疲乏。不過順着自己的節奏前進也不錯，不必急於跟隨別人。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）