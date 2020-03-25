中醫的系統療法　標本兼治現曙光

【營業資訊】皮膚病再現曙光

不少皮膚病患者在發病初期首選西醫治療，但總有一些未能達到理想的療效。更有不少人一停藥又再復發，對患者造成巨大的身心困擾和經濟負擔。

對於一些困擾多年的頑疾，醫師除了中藥，更會採用不同的針灸療法如皮膚針，火針，三菱針或刺絡拔罐、 毫針密刺等，根據病情實際需要，充分地體現我們醫師在治療皮膚病上的專業性。緩解期的治療是防治復發的必經階段，可以減少復發的機會。

病理個案

•病例一 「系統療法」 全方位控制牛皮癬

李先生(48歲)，經常需熬夜看着歐美股市行情。數月前突然出現頭皮及耳後紅色斑疹、劇烈瘙癢，頭皮屑出奇地多，沒想到幾天後，四肢及腰背到處出現一點一點的鮮紅色疹子，拚命抓仍不解癢。慌忙中急找西醫看，診斷是銀屑病，開了好幾罐藥膏，有搽的，有洗的。但拒絕西醫處方類固醇，及後經親友介紹專醫皮膚病的中醫看看。果然只看了個多月，不僅皮膚瘙癢減少，脫屑與紅疹的情況減輕了許多，皮膚摸下去也不再凹凹凸凸，平滑了許多。通過醫師的細心解釋和醫治，不僅病情好轉、自信心地增強，能讓自己與家人的擔心終於可以放下。

•病例二 治療濕疹 內外夾擊

黃小姐今年20歲受濕疹困擾已有10年。 她說：『當初發現頭部面部皮膚又乾又痕，於是向西醫求診，情況很快就得到改善；但每當天氣轉變、流汗過多或一旦停藥，病情又再復發。及後網上得知長期依賴藥物會有副作用，長遠會令皮膚變薄變紅，影響儀容，於是決心將問題根治。』

及後得知中醫在治療皮膚病方面素有心得，決定嘗試中醫治療。不再單塗藥膏，改為內服中藥，經醫師診治及服中藥約半個多月，病情終於得到改善，痕癢亦受到控制，令黃小姐能夠盡情享受大學生多姿多采的生活。