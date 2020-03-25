亞洲彩妝達人PONY　娶她等於娶全世界女星

樣貌標緻的PONY於靚衫靚景襯托下根本就係一線明星相，雖然現時佢於彩妝界爆紅，但佢一直都有繼續用心經營其化妝事業，YouTube Channel亦繼續有化妝新片推出。（互聯網）

如果你未聽過PONY（朴惠敏）這個名字，齋睇其Instagram帳戶(IG：ponysmakeup)貼出來的照片都係靚女大頭相或者坐私人飛機周圍去，你都肯定會當佢係一般齋靠靚樣搵食的KOL，但其實佢真正身份係一位超人氣亞洲美妝達人。大約於2008年左右開始PONY只係一位活躍於Blogger世界，以簡單易學易上手的化妝技巧普度蒼生指導少女扮靚的韓國化妝師，自己亦曾經使用神乎其技的「易容術」偽裝成為泫雅、范冰冰、Ariana Grande、Taylor Swift及Scarlett Johansson，被網民笑稱「娶她等於娶了全世界的女星」一樣。

美國工作 水漲船高

雖然PONY本身都生得標致靚女，兼且手藝唔錯，但都不足以令她人氣爆紅，直至2015年她成為韓國女團2NE1（已解散）隊長CL（李彩琳）御用化妝師，跟隨CL遠赴美國貼身工作，經她一雙巧手化妝後CL形象亦擺脫「韓味」變得更為國際化，而PONY亦水漲船高順勢推出個人彩妝品牌PONY EFFECT及多本化妝書，Instagram Follower人數已經達707萬，（CL都係得788萬），於YouTube Channel上有高達560萬訂閱人數，每條教人化妝的短片都有幾百萬點擊率，亦經常與各大知名化妝品牌有合作，絕對係名利雙收。