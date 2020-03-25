三界五行：言多必失　禍從口出

「官字兩個口」，好的官，一個口向上司、皇上講真話，講有益有建設性的實話；一個口教化百姓，講對社會有利的真話。(設計圖片)

上天造人，非常奇妙。人的眼睛、耳朵各有一對，嘴巴只有一個，然而，眼睛的功能只有一個——看，耳朵的功能也只有一個——聽，嘴巴的功能卻有兩個，一是飲食，二是講話。上天這樣設計，目的是提醒人類：多看、多聽，小心飲食、小心言語。

中國面相學，五官定為：眉毛是「保夀官」、眼睛是「監察官」、耳朵是「採聽官」、鼻子是「審辨官」、嘴巴是「出納官」。眉、眼、耳、鼻，一官一職，嘴卻是一官兼兩職，出言、納食，責任重大，事關「禍從口出，病從口入」，如果把關不力，輕則生病，重則無命，更嚴重的，禍及全家，甚至禍國殃民。

幾千年前，倉頡造字，口字就暗藏了很多玄機。

人口人口，每人只有一個口，但俗語說，「官字兩個口」，做官的卻有兩個口，好的官，一個口向上司、皇上講真話，講有益有建設性的實話；一個口教化百姓，講對社會有利的真話。但另一方面，「為政不在多言」，官愈大，口愈少。此話怎解？古時的官以品級論，分得非常精細：王、尚書令、中書令、太師、太傅等等是正一品；郡王、樞密使、三司、國公等等是從一品……知縣是正七品；州判是從七品；大使是八品；知事是九品。自古「皇權不下縣」，知縣已是最小的朝廷命官，故名「七品芝麻官」，七品以下就是「未入流」。至於喜劇的「九品芝麻官」，應該是比芝麻還要小的官。以口計，一個品字是三個口，九個品字是二十七個口！可見，口愈多，官愈小。

方向宇