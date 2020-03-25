順風快遞：各家郵輪自願停航防疫

疫情遍全球，各地醫護都勸喻大家留在家中。至於旅遊界的郵輪業，亦不約而同自願暫時性停航，與全球一同努力，遏止新型冠狀病毒傳播。

挪威郵輪 最少停至4月11日

擁有挪威郵輪、大洋郵輪及麗晶七海郵輪3大品牌的挪威郵輪集團，近日宣布3個品牌即日至4月11日停止所有出發航程。受影響的客人可獲退還已付費用之125%於未來使用，消費額適用於2022年12月31日或之前出發之任何航程。不希望以125%航程消費額方式獲退還費用的賓客，則可將於提出退款要求之90日內，以原來付款方式退回全數航費。

皇家加勒比 最少停至4月11日

同樣停航最少至4月11日的，還有皇家加勒比國際遊輪。除了退款，他們可以將客人的航程最遲改至2021年12月31日，並有125%旅費面額增值。而旗下最大、容納人數最多的Quantum of the Seas系列則最少延至4月底。

歌詩達郵輪 最少停至4月3日

擁有70年歴史，主力地中海的歌詩達郵輪表示，疫情日漸嚴重，早於一月已停駛中國航線，為安全起見預計在歐美航線亦最少停航至4月3日，或者更長日期。已預訂航程的客人可以選擇全數退款，或者選擇2020年尾前出發的同價航程，及可獲US$50（約HK$389）的船上消費。