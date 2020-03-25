【繽FUN劇場】港女冇得頂　另一半只有受？

所謂「女人心海底針」女仔嘅心思係最難測，搞到唔少男士都好煩惱。相信好多男士都會遇到嘅情景係「你想食咩呀？」、「你想睇咩戲呀？」、「你鍾唔鍾意呢份禮物？」，而好多時女生都會口不對心，搞到另一半成日要估估吓，分分鐘仲會因為呢啲事而搞到鬧交添！

如果你身邊嗰個仲要撞正係港女女友咁就更加難搞，你就一定要花更多嘅心思同耐性，所以唔少網民話男友唔易做就係咁解囉不過做得成情侶都係一種緣分，最緊要係互相包容，無論你身邊嗰個係點，最緊要自己接受到就得啦！好似小編嘅好朋友係港女，雖然有時都會頂佢唔順，心裏面係咁反白眼，不過大家都係做朋友姐，又唔使日日對住佢，做佢男朋友就辛苦啲喇，但佢哋咪又一樣拍咗拖5年，仲話好似就嚟結婚添！

今集女主角雖然港女性格，有時候連身邊嘅朋友都頂佢唔順，但係佢一樣有個對佢錫到燶嘅男友，要咩有咩，真係愛到佢「愛愛愛不完」，又真係幾令人「葡萄」，你估人人都咁「包容」咩！

畀個溫馨提示大家！如果你身邊嗰個係港女女友，你就要學吓男主角嘅大愛，真係愛到浸死你，但真係唔易學㗎，大家要有個心理準備先，想睇佢有幾咁好，去片啦！