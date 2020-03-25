本日日本：日本5G正式開通　千幾Yen有得用

繼內地和南韓去年開通5G流動數據服務，香港網絡商亦快將於今年4月1日推出5G服務。至於港人最愛旅遊勝地日本，當地三大電訊商亦如箭在弦，好似DoCoMo正式於今天（3月25日）在日本150個地點開始投入5G服務，預計到明年會擴展到全國500多個城市。至於用家最關心的費用方面，現時提供5G Gigaho（100GB數據計劃）和5G Gigalight（1GB至7GB數據計劃）選擇，最平1,980Yen月費便可有1GB數據用量，100GB數據月費為7,650Yen（未扣減優惠，100GB後數據速度降為3Mbps）。網絡商同期推出的5G手機包括Samsung Galaxy S20 5G及Sharp AQUOS R5G，稍後還有LG V60 ThinQ 5G及Arrows 5G等機款。

至於au by KDDI則於3月26日開始提供5G服務，當中包括高用量計劃Data MAX 5G Netflix Pack（4,260Yen月費/60GB）及Data MAX 5G（3,460Yen月費/30GB），以及1,980Yen/1GB起的低用量5G計劃；6月後還會加推更高用量的Data MAX 5G ALL STAR Pack計劃。另一日本電訊商SoftBank亦將於3月27日開通日本5G服務，特別在用戶只需於4G服務計劃加1,000Yen基本月費，便可使用最新5G數據服務，對於現有客戶來說，變相更加吸引。其首批手機包括Sharp AQUOS R5G及ZTE AXON 10 Pro 5G，稍後還有LG V60 ThinQ 5G及OPPO Reno3 5G。港人以後去日本旅遊，都可享用極速上網體驗。