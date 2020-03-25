新iPad Pro「疫」市開工　Work唔Work？

新冠肺炎肆虐，除了學生哥停課，不少打工仔都要在家工作。不過Work From Home其實唔係咁易，假如家中電腦陳舊，工作效率自然跟唔上進度。Apple日前推出全新iPad Pro平板，唔少功能媲美同門MacBook，一於同大家實測一下。

駁Trackpad移動游標

新iPad Pro去到第四代，跟兩年前的第三代一樣有11吋及12.9吋選擇，外形基本沒有變化，厚度只有5.9mm，比好多手機仲要薄。新機最特別是預載iPadOS 13.4作業系統，首度支援觸控板操作，只要藍牙接駁Trackpad，畫面就多了一圓形游標，可如滑鼠般移動它來開App、選取貼上文字、右Click開啟子選單，亦做到Mac的手勢操控功能，例如兩指上下滑動捲動網頁、雙指開合縮放相片、三指拖移畫面中項目等。若然加埋個Smart Keyboard Folio鍵盤，打字、剪片或執相都勁有Mac機感覺。

睇片打機一樣掂

新機採用Liquid Retina屏幕，支援P3寬廣色域顯示及原色調顯示，今次測試的12.9吋型號，解像度達2,732 × 2,048。瀏覽衞生防護中心的疫情地圖，先天已比用iPhone 11 Pro Max睇得更多。用來開Apple TV，更可以打爆全屏幕煲劇，而且對比度高，出名多暗位的《SEE》也看到豐富細節。除了睇片，公餘最好打機輕鬆一下，新iPad Pro對應ProMotion技術，懂得按需要自動把屏幕頻率提升至120Hz，玩賽車遊戲《Asphalt 9》連殘影都少咗，而且可接駁PS4手掣，機底四喇叭又夠大聲，奄尖Game迷無投訴空間。

全新鏡頭模組玩AR

相機模組則變成iPhone 11般的矩形設計，提供1,200萬像素廣角鏡頭及1,000萬像素超廣角鏡頭，支援2倍光學變焦及4K影片攝錄。另首度加入LiDAR感測器，透過測量光線投射至物件並折回所需的時間，從而判斷距離，配合全新A12Z仿生晶片，帶來更佳的AR體驗，家長們大可與小朋友在家暢玩AR益智遊戲。

Home Office長氣之選

續航力方面，廠方指上網睇片夠用10小時，實測以最高亮度播放一集Netflix《梨泰院》，大約消耗10%電量，叉爆相信夠睇10集！總括來說，新iPad Pro加Trackpad，同時滿足文書、娛樂、學習需要，絕對適合Home Office之用。若各位想找一部既輕便又高效能的平板開工，新iPad Pro絕對值得入手。相反，如覺得iPadOS的軟件始終不及MacOS豐富，似乎同期推出的新MacBook Air會更適合。